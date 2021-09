Draghi | Un governo che cerca di non far danni e' gia' molto

Advertising

matteorenzi : Con Draghi al posto di Conte l’Italia che lavora e produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati ISTAT di ieri, le i… - Confindustria : #Campagnavaccinale, #PNRR, obbligo del green pass: azioni del Governo Draghi che in pochi mesi hanno trasmesso al P… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari attacca il governo #Draghi: 'Fa molta propaganda a reti unificate. Il preside… - raramolecola : RT @PaoloMaddalenaA: Alitalia/ITA-GKN: Il governo #Draghi continua a disinteressarsi dei lavoratori violandone i diritti sanciti nella nost… - TeresaBellanova : RT @matteorenzi: Con Draghi al posto di Conte l’Italia che lavora e produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati ISTAT di ieri, le immagini… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governo

Governo

ribadisce che ilpunta a una 'ripresa duratura e sostenibile', aggiunge che non è intenzione dell'esecutivo aumentare le tasse, perché in questo momento 'i soldi si danno e non si ...... "Voglio riaffermare che ilda parte sua non ha intenzione di aumentarle tasse: in questo momento i soldi si danno e non si prendono" . E Marioha anticipato una delle prossime riforme ...Roma, 23 set. "Le parole di Draghi aprono ad una stagione di collaborazione tra governo e parti sociali, sul modello Ciampi. È un passaggio decisivo,per assicurare che la ripresa sia reale e produca ...L’Italia segnerà il +6% di Pil ma la vera sfida è una crescita duratura. Riforme subito dalla concorrenza al fisco «senza prendere soldi ma dandoli» e taglio delle bollette già oggi in consiglio dei m ...