Draghi: "Tre miliardi contro i rincari in bolletta" (Di giovedì 23 settembre 2021) Il piano del governo per contenere l'aumento delle bollette di energia elettrica e gas è pronto e lo ha anticipato il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo oggi all'assemblea annuale di Confindustria. "Abbiamo deciso di eliminare per l'ultimo trimestre dell'anno gli oneri di sistema del gas per tutti, e quelli dell'elettricità per le famiglie e le piccole imprese", ha detto, escludendo quindi un intervento sull'Iva, come precedentemente ipotizzato. Sarà poi potenziato il bonus sociale destinato alle fasce meno abbienti come contributo per le bollette di luce e gas. Nel complesso, ha annunciato il premier, si tratta di misure che superano i 3 miliardi, più del doppio di quanto stanziato a giugno scorso. Senza l'intervento del governo, come noto, l'aumento delle bollette sarebbe stato del 40 per cento per l'elettricità e del 30 per ...

