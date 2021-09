Covid, le notizie. Green Pass obbligatorio alla Camera. Fico: "Nessun privilegio". LIVE (Di giovedì 23 settembre 2021) Approvata all'unanimità la delibera dell'ufficio di presidenza: vale per parlamentari e dipendenti. Tra le sanzioni anche l'interdizione dall'Aula. Decreto Green Pass bis: a Montecitorio quasi metà dei deputati del Carroccio non partecipa al voto. Negli Usa via libera a terza dose per over 65 e fragili Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 settembre 2021) Approvata all'unanimità la delibera dell'ufficio di presidenza: vale per parlamentari e dipendenti. Tra le sanzioni anche l'interdizione dall'Aula. Decretobis: a Montecitorio quasi metà dei deputati del Carroccio non partecipa al voto. Negli Usa via libera a terza dose per over 65 e fragili

