Cannavaro cambia | deciso il suo futuro

(Di giovedì 23 settembre 2021) Fabionon sarà più l’allenatore del Guangzhou. Il campione del mondo a Germania 2006 con l’Italia lascia la guida del club cinese di comune accordo con la società., risoluzione in arrivo per lui Per superare la crisi finanziaria in cui versa, la società del Guangzhou ha proposto a Fabiola risoluzione del contratto e lui sembra abbia accettato. A prendere in mano le redini della squadra sarà il capitano del Guangzhou Zheng Zhi che assumerà il doppio ruolo di allenatore-calciatore. A riportarlo è il portale cinese Sohu. LEGGI ANCHE: Maddaloni: “tornerà in Italia, chissà che non sia alla Fiorentina o in Nazionale” LEGGI ANCHE: “Non resterà in Italia”, la bomba dell’ex giocatore dell’Inter L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.