Adinolfi a Benevento: "Questa città è meravigliosa ma la state spopolando" (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- "La vera piaga del Sannio è la desertificazione. Benevento è al terzultimo posto in Italia in Questa poco piacevole graduatoria". Mario Adinolfi arriva a Benevento, invitato dall'amico Walter Corona, candidato al consiglio comunale nella lista 'Benevento Bellissima' a supporto del sindaco uscente Clemente Mastella, tra l'altro 'passato' a Palazzo Paolo V per un saluto prima di una fuga direzione Caserta per un impegno istituzionale. "Bello ritrovarsi con gli amici in una città bella, essendo campano di origine. Con Corona e Clemente abbiamo sempre combattuto su temi importanti. Questa città è meravigliosa e la state spopolando. E' stato sempre un ...

