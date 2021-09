Accordo tra le famiglie per gestire la sua routine fino all'8 ottobre, ma Eitan (per adesso) resta in Israele (Di giovedì 23 settembre 2021) Si è arrivati a un Accordo che per il momento custodisce la tranquillità per un bambino che ne ha bisogno. Un'intesa tra la famiglia Biran e la famiglia Peleg per 'gestire' la routine di Eitan da oggi ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 settembre 2021) Si è arrivati a unche per il momento custodisce la tranquillità per un bambino che ne ha bisogno. Un'intesa tra la famiglia Biran e la famiglia Peleg per '' ladida oggi ...

Advertising

Roma : ??Nasce all’Ospedale San Giovanni il primo Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie. Il Centro, reali… - fattoquotidiano : Boris Johnson alla corte di Joe Biden per realizzare un accordo commerciale bilaterale tra i due Paesi alleati: mis… - pdnetwork : Storico accordo tra #Amazon e sindacati. Un’intesa unica a livello mondiale, da @AndreaOrlandosp e da tutto il PD… - SimonaUni : RT @unipr: Anche #Unipr nell'accordo tra @RegioneER e #Atenei dell'#EmiliaRomagna per l'accoglienza di studenti e ricercatori dall' #Afghan… - Enzo97736396 : RT @Radio1Rai: ??#Eitan Il piccolo potrà stare, fino alla prossima udienza dell'8 ottobre, metà del tempo con la famiglia materna e metà con… -