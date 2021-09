Windows 11: Microsoft lancia lo strumento per verificare se il PC in uso soddisfa tutti i requisiti minimi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Microsoft rilascia la versione aggiornata dell’utilità Controllo integrità PC per verificare se il PC in uso soddisfa tutti i requisiti minimi ai fini dell’installazione di Windows 11. A distanza di pochi giorni dal rilascio della versione finale di Windows 11, previsto per il prossimo 5 ottobre, Microsoft ha finalmente rilasciato la versione aggiornata di Controllo integrità PC (PC Health Check in inglese), applicazione ufficiale che permette di verificare la compatibilità del PC in uso con il nuovo sistema operativo e in particolare accertarsi se soddisfi tutti i requisiti. Per installare o aggiornare al nuovo sistema operativo non è necessario acquistare una nuova macchina ma ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 settembre 2021)rilascia la versione aggiornata dell’utilità Controllo integrità PC perse il PC in usoai fini dell’installazione di11. A distanza di pochi giorni dal rilascio della versione finale di11, previsto per il prossimo 5 ottobre,ha finalmente rilasciato la versione aggiornata di Controllo integrità PC (PC Health Check in inglese), applicazione ufficiale che permette dila compatibilità del PC in uso con il nuovo sistema operativo e in particolare accertarsi se soddisfi. Per installare o aggiornare al nuovo sistema operativo non è necessario acquistare una nuova macchina ma ...

