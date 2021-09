Milan-Venezia stasera in tv | data | orario e streaming Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Grande attesa per il primo minuto di gioco di, match della quinta giornata di. Si gioca alle 20:45 di martedì 22 settembre nella cornice di San Siro con i rossoneri che non vogliono rallentare e cercano i tre punti per rispondere all’Inter. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn oltre che insu Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida del turno infrasettimanale. SportFace.