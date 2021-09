Mara Venier e Francesca Fialdini, pace fatta: tutti i retroscena (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mara Venier e Francesca Fialdini hanno fatto pace. Il rapporto tra le due conduttrici di Rai Uno non era proprio dei migliori: i retroscena. La lettera conduttrice di Domenica In (screen YouTube Rai)Una è la signora indiscussa della domenica pomeriggio, l’altra sta cercando pian piano di farsi spazio nei palinsesti Rai. Stiamo parlando di Mara Venier e Francesca Fialdini, rispettivamente alla conduzione di Domenica In e Da Noi… A ruota Libera. La prima si è collegata in diretta con la seconda, scambiando qualche battuta in allegria. La situazione sembra ben diversa rispetto a qualche settimana fa. Durante un’intervista, infatti, la Fialdini ha risposto in modo molto particolare ad ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 settembre 2021)hanno fatto. Il rapporto tra le due conduttrici di Rai Uno non era proprio dei migliori: i. La lettera conduttrice di Domenica In (screen YouTube Rai)Una è la signora indiscussa della domenica pomeriggio, l’altra sta cercando pian piano di farsi spazio nei palinsesti Rai. Stiamo parlando di, rispettivamente alla conduzione di Domenica In e Da Noi… A ruota Libera. La prima si è collegata in diretta con la seconda, scambiando qualche battuta in allegria. La situazione sembra ben diversa rispetto a qualche settimana fa. Durante un’intervista, infatti, laha risposto in modo molto particolare ad ...

Advertising

MarioManca : Maria una signora che dà l'in bocca al lupo Mara Venier citando Raiuno senza alcun tipo di complesso. Come si dovre… - infoitcultura : Mara Venier e Renzo Arbore, una lunga storia d'amore: dal dramma dell'aborto ai tradimenti mai confessati - infoitcultura : Mara Venier e il dramma della paresi facciale: “Le parole che non riesco più a pronunciare” - infoitcultura : Maria de Filippi saluta Mara Venier che ricambia e fa l'in bocca al lupo alle sue colleghe di Mediaset e non solo - infoitcultura : Mara Venier 'nonna rock' con il nipotino Claudio -