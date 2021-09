L'addio di Conte all'Inter: ecco i veri motivi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sui perchè dell’ addio di Antonio Conte all’Inter se ne sono dette tante. Quelle reali sono presenti all’Interno del verbale dell’Assemblea dei soci nerazzurri andata in scena lo scorso 8 luglio, come riportato da “Calcio e Finanza”. Il motivo sarebbero le “diverse visioni sul progetto tecnico per il futuro della Società“. Nello stesso verbale è stata riportata la cifra di buonuscita: 6,5 milioni di euro, in parole povere la metà dell’ingaggio dell’accordo per la stagione 2021-2022. Sul reale perchè ha risposto l’AD Beppe Marotta: “che al termine della scorsa stagione la Società e l’allenatore si sono incontrati, e hanno preso atto di alcune diverse visioni circa il progetto tecnico per il futuro della Società; pertanto, le parti hanno deciso di comune accordo di risolvere il reciproco rapporto di lavoro. Nel ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sui perchè dell’di Antonioall’se ne sono dette tante. Quelle reali sono presenti all’no del verbale dell’Assemblea dei soci nerazzurri andata in scena lo scorso 8 luglio, come riportato da “Calcio e Finanza”. Il motivo sarebbero le “diverse visioni sul progetto tecnico per il futuro della Società“. Nello stesso verbale è stata riportata la cifra di buonuscita: 6,5 milioni di euro, in parole povere la metà dell’ingaggio dell’accordo per la stagione 2021-2022. Sul reale perchè ha risposto l’AD Beppe Marotta: “che al termine della scorsa stagione la Società e l’allenatore si sono incontrati, e hanno preso atto di alcune diverse visioni circa il progetto tecnico per il futuro della Società; pertanto, le parti hanno deciso di comune accordo di risolvere il reciproco rapporto di lavoro. Nel ...

