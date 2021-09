I vulcani attivi più pericolosi d'Europa (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'ultimo che si è risvegliato è il Cumbre Vieja di La Palma, alle Canarie, in Spagna, ma sono diversi i vulcani attivi in Europa. E molti sono proprio in Italia. L'eruzione del Cumbre Vieja, in corso da domenica 19 settembre, ha costretto 6.000 persone ad evacuare. È stata sgombrata la località di El Paso, le autorità hanno avvertito che si possono innescare reazioni chimiche con esplosioni e rilascio di gas tossici. Anche Los Llanos de Aridane e altri due Paesi sono stati evacuati. Da martedì sono già oltre 166 le case distrutte dalla lava che ora copre 166 ettari dell'isola delle Canarie, secondo dati raccolti dal servizio satellitare Copernicus della Ue. Le autorità hanno avvisato la popolazione di tenersi a debita distanza dall'eruzione e hanno stabilito una zona di due miglia marine off limits alle imbarcazioni. L'ultima eruzione ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'ultimo che si è risvegliato è il Cumbre Vieja di La Palma, alle Canarie, in Spagna, ma sono diversi iin. E molti sono proprio in Italia. L'eruzione del Cumbre Vieja, in corso da domenica 19 settembre, ha costretto 6.000 persone ad evacuare. È stata sgombrata la località di El Paso, le autorità hanno avvertito che si possono innescare reazioni chimiche con esplosioni e rilascio di gas tossici. Anche Los Llanos de Aridane e altri due Paesi sono stati evacuati. Da martedì sono già oltre 166 le case distrutte dalla lava che ora copre 166 ettari dell'isola delle Canarie, secondo dati raccolti dal servizio satellitare Copernicus della Ue. Le autorità hanno avvisato la popolazione di tenersi a debita distanza dall'eruzione e hanno stabilito una zona di due miglia marine off limits alle imbarcazioni. L'ultima eruzione ...

