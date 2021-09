Federcalcio Camerun | l' ex Inter Samuel Eto' o in corsa per la presidenza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) tempo di ricostruire il nostro calcio". Questo lo slogan o comunque l'obiettivo diEto'o che ha deciso di scendere in campo per guidare ladel suo. Sui social l'ex ...

Advertising

sportli26181512 : Camerun, Samuel Eto'o in corsa per la presidenza federale: L'ex attaccante dell'Inter e del Barcellona si candida a… - sportface2016 : #Camerun, #Etoo si candida alla presidenza della Federazione -

Ultime Notizie dalla rete : Federcalcio Camerun

Gazzetta del Sud

Samuel Eto'o si candida alla presidenza dellacamerunense. L'ex attaccante di Inter , Barcellona e Chelsea , tra le altre, ha deciso di scendere in campo per sostituire l'attuale numero 1, Seidou Mbombo Njoya , che aveva sostenuto ...tempo di ricostruire il nostro calcio". Questo lo slogan o comunque l'obiettivo di Samuel Eto'o che ha deciso di scendere in campo per guidare ladel suo. Sui social l'ex attaccante della nazionale camerunense (118 presenze, 56 gol) e dell' Inter del triplete (nonchè di Barcellona, Chelsea, Everton e Sampdoria tra le altre), ...L'ex attaccante dell'Inter e del Barcellona si candida a guidare la Federazione del suo paese: "È tempo di ricostruire il nostro calcio" ...L'attaccante è deciso a presentarsi con lo scopo di "ricostruire il calcio” nel paese africano. Tre anni fa aveva sostenuto l'attuale presidente Seidou Mbombo Njoya ...