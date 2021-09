Draghi scrive a uno studente: “Reddito di cittadinanza ispirato a valori costituzionali come l’eguaglianza. Limiti su politiche attive” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “È il più recente in una lunga serie di interventi volti a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione in Italia. È ispirato a valori costituzionali, come l’eguaglianza e la solidarietà politica, economica e sociale. Tuttavia, come lei sottolinea, ha alcuni Limiti, soprattutto per quanto riguarda le politiche attive del lavoro”. Dopo essersi pronunciato in maniera molto sintetica all’inizio di agosto, quando aveva spiegato di condividere “il concetto alla base” del Reddito di cittadinanza, Mario Draghi per la prima volta mette nero su bianco – su carta intestata della presidenza del Consiglio – il suo punto di vista sulla misura anti povertà introdotta dal governo Conte 1. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “È il più recente in una lunga serie di interventi volti a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione in Italia. Èe la solidarietà politica, economica e sociale. Tuttavia,lei sottolinea, ha alcuni, soprattutto per quanto riguarda ledel lavoro”. Dopo essersi pronunciato in maniera molto sintetica all’inizio di agosto, quando aveva spiegato di condividere “il concetto alla base” deldi, Marioper la prima volta mette nero su bianco – su carta intestata della presidenza del Consiglio – il suo punto di vista sulla misura anti povertà introdotta dal governo Conte 1. ...

