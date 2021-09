DAZN non si ferma più: pronto un nuovo assalto a Sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) DAZN vuole assestare un altro duro colpo a Sky: nel mirino i diritti della Premier League. Trattativa con BT Sport in fase avanzata. DAZN non si ferma. Dopo aver acquisito i diritti per trasmettere (non senza problemi) il campionato di Serie A, il colosso di proprietà del magnate Leonard Blavatnik punta a soffiare a Sky Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 settembre 2021)vuole assestare un altro duro colpo a Sky: nel mirino i diritti della Premier League. Trattativa con BT Sport in fase avanzata.non si. Dopo aver acquisito i diritti per trasmettere (non senza problemi) il campionato di Serie A, il colosso di proprietà del magnate Leonard Blavatnik punta a soffiare a Sky Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Lega_B : Nicolò #Fagioli è il miglior giocatore scelto da voi per la 4?? giornata di #SerieBKT ?? Non perdetevi le gare dell… - ZZiliani : (1) ATTENZIONE, sta per scoppiare una bomba. Riguarda #DAZN e i diritti tv, e la pessima qualità del segnale non c’… - raffaellapaita : È necessaria una risoluzione sulle questione legate alla vicenda #Dazn. Una presa di posizione forte da parte del P… - paganosalvo50 : @DAZN_HELP_ITA buongiorno. Non riesco ad accedere a dazn e ll'assustebza via email non riesce a farmi superare il p… - JazzInFoto : @DAZN_HELP_ITA @ngigneGra Ultima chance, se anche stasera il servizio non funziona o funziona male faccio disdetta!… -