Caccia al piromane della Garbatella: 12 scooter e 5 cassonetti bruciati in una notte (Di mercoledì 22 settembre 2021) C'è un piromane alla Garbatella che, nella notte tra martedì e mercoledì, è riuscito a dar fuoco a ben 12 scooter e 5 cassonetti. I vigili del fuoco hanno letteralmente lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme che hanno interessato i veicoli e l'immondizia. Tutto è scoppiato all'1:10 a.m. quando i vigili del fuco sono accorsi sulla circonvallazione Ostiense, non distanti dalla sede del quotidiano La Repubblica, per il rogo di un cassonetto. In quel caso il dolo è stato subito accertato. A tal proposito gli agenti del Commissariato Colombo, intervenuti, hanno reperito alcune immagini di video sorveglianza per identificare il piromane.

