Bernardo arranca dietro Sala e si aggrappa ai no - vax | ' Uno di loro in giunta? Non lo escludo'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardo arranca

Globalist.it

outstream "Sono assolutamente contrario e non accetto neanche di discutere con quei no vax che sono violenti - ha spiegato- . Sono invece assolutamente tranquillo nel dibattere con quei no ...Lo spettro è una Lega chenei territori del Nord che erano il vecchio serbatoio elettorale ...a sua volta la responsabilità del lancio di un candidato non meno debole e improvvisato di,...Il medico candidato sindaco di Milano per la destra a caccia di consensi apre al mondo filo.negazionista dopo aver messo nello stesso piano fascisti e anti-fascisti ...Segue il candidato del centrodestra, Luca Bernardo, oscillante tra il 34,5% e il 38,5%. Le vittorie del centrodestra: Trieste e Calabria. A Trieste, il candidato del centrodestra, Roberto Di Piazza, p ...