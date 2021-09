Roma, cinghiali a spasso per via Trionfale: il video è virale (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – “Via Trionfale, nel cuore di Roma... Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone. Questa sarebbe la ‘continuità’ che la Raggi vorrebbe per la Capitale d’Italia?”. A scrivere è Matteo Salvini, leader della Lega, all’attacco della sindaca su Twitter, condividendo il video con gli ungulati che è diventato virale. Il numero uno del Carroccio non è quindi solo. Decine e decine di utenti, per lo più indignati, a commentare il ‘passeggio’ dei suini, tra ironia e indignazione. Via Trionfale, nel cuore di Roma… Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone. Questa sarebbe la “continuità” che la Raggi vorrebbe per la Capitale d’Italia? pic.twitter.com/b2OYRjU6Do — Matteo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 settembre 2021)– “Via, nel cuore di... Una famiglia dipasseggia tranquillamente tra le auto e le persone. Questa sarebbe la ‘continuità’ che la Raggi vorrebbe per la Capitale d’Italia?”. A scrivere è Matteo Salvini, leader della Lega, all’attacco della sindaca su Twitter, condividendo ilcon gli ungulati che è diventato. Il numero uno del Carroccio non è quindi solo. Decine e decine di utenti, per lo più indignati, a commentare il ‘passeggio’ dei suini, tra ironia e indignazione. Via, nel cuore di… Una famiglia dipasseggia tranquillamente tra le auto e le persone. Questa sarebbe la “continuità” che la Raggi vorrebbe per la Capitale d’Italia? pic.twitter.com/b2OYRjU6Do — Matteo ...

alessioviola : ++Roma, cinghiali rifiutano confronto++ - MediasetTgcom24 : Famiglia di cinghiali passeggia a Roma tra le auto: foto fanno giro dei social #21settembre - SkyTG24 : Roma, cinghiali a passeggio in via Trionfale - kappaTI : RT @Cris_quella: Si sa che candidato sindaco hanno scelto i cinghiali residenti a Roma? - Eumoret : RT @SalamidaFabio: Comunque vorrei far notare che i cinghiali a Roma sono molto più ordinati e educati di molti automobilisti. -