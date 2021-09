Recovery | Draghi | ‘determinati a reprimere infiltrazioni criminali’

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “L’arrivo dei fondi del Next generation Eu è una grande sfida per tutti i Paesi europei e in particolare per l’Italia. La credibilità delle nostre istituzioni ed il futuro della nostra economia dipendono dalla capacita’ di spendere bene e con onestà questi fondi e l’Italia è determinata a prevenire equalsiasi tentativo di frodi ecriminale a tutela dei cittadini, delle imprese e dell’Ue”. Lo scrive il premier Marioin un messaggio inviato al Law Enforcement Forum, appuntamento promosso a Roma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ad Europol. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 21 set 10:55 - L'Italia è determinata a reprimere qualsiasi tentativo di frode e di infiltrazione criminale nell'utilizzo dei fondi del programma Next...