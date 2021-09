PS5 | Xbox Series X e GPU | nel 2023 semiconduttori in abbondanza | secondo un report – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 21 settembre 2021) PS5,X e GPU (a prezzi onesti) sono introvabili e lo saranno ancora per molto. Ma nella crisi dei semi-conduttori verrà risolta, stando a IDC.. PS5 eX sono introvabili nei negozi, così come GPU a prezzi umani. La situazione probabilmente perdurerà ancora a lungo, ma nella crisi deisarà completamente risolta,l’ultimodi IDC. La scarsa disponibilità di PS5 eX, così come i prezzi folli di GPU (spesso anche il 70% superiori di quelli imposti dai produttori) è causata dalla scarsità deirealizzati da … Notizie giochiRead More L'articolo PS5,X e ...

Advertising

infoitscienza : PS5, Xbox Series X e GPU: nel 2023 semiconduttori in abbondanza, secondo un report - Multiplayerit : PS5, Xbox Series X e GPU: nel 2023 semiconduttori in abbondanza, secondo un report - DanieleEmilian4 : RT @Eurogamer_it: #PS5, #XboxSeriesX e #GPU, da carenza di chip ad 'eccesso' nel 2023. - David_c05 : Ecco quando potremmo avere PS5 a volontà | - infoitscienza : PS5 e Xbox Series X: nuovi firmware possono migliorare le performance, dice Digital Foundry – NotiziaVideogiochi pe… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox

" Clicca qui per acquistare Control" Clicca qui per acquistare ControlAlan Wake Per quanto amato e imprescindibile, Alan Wake è un gioco controverso. Sarà forse per il suo sviluppo un po' ......Champion Edition Forza Horizon 4 Ultimate Edition Gears 5 Game of the Year Edition Marvel's Avengers Endgame Edition Al momentoSeries X continua ad essere difficile da acquistare, insieme a:...La bizzarria di una medaglia d’oro in un loop mortale, tra il dominio di PS5 e la risalita di Switch: ecco i dati di vendita dei videogiochi.Secondo un report di IDC, la crisi dei semiconduttori andrà avanti almeno per tutto il prossimo anno e si risolverà nel 2023.