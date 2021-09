Mihajlovic: “Soriano deve fare quello che sa e i gol arriveranno da soli” (Di martedì 21 settembre 2021) Sinisa Mihajlovic ha parlato così di Roberto Soriano ai microfoni di DAZN prima della sfida col Genoa: “L’anno scorso giocava un po’ piu avanti. Ha avuto occasioni per far gol, deve fare quello che sa e i gol arriveranno da soli”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Sinisaha parlato così di Robertoai microfoni di DAZN prima della sfida col Genoa: “L’anno scorso giocava un po’ piu avanti. Ha avuto occasioni per far gol,che sa e i golda”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bologna - Le parole di Sinisa #Mihajlovic nel pre partita di #BolognaGenoa - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? #InterBologna - La distinta con le formazioni ufficiali: quattro novità per Inzaghi, esordio dal 1’ per Dumfries. Tandem… - GiokerMusso : ?? #InterBologna - La distinta con le formazioni ufficiali: quattro novità per Inzaghi, esordio dal 1’ per Dumfries.… - Dalla_SerieA : Probabili formazioni Inter-Bologna: aggiornamenti - - sportli26181512 : Probabili formazioni Inter-Bologna: aggiornamenti: Inzaghi pensa all'esordio da titolare per Dumfries. Mihajlovic v… -