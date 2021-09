Jo Squillo con il Niqab al GFVIP. E Signorini scatta: “Toglilo che mi fa impressione” | VIDEO (Di martedì 21 settembre 2021) Voleva denunciare la condizione delle donne afghane, indossando il Niqab in prima serata davanti ai milioni di telespettatori che seguono il Grande Fratello. Ma il gesto di Jo Squillo ha provocato reazioni opposte, partendo proprio dalle parole di Alfonso Signorini, conduttore del reality di casa Mediaset. jo Squillo voleva battersi per una giusta causa ma sia lei e il conduttore non hanno fatto che alimentare questo pregiudizio bigotto secondo il quale il Niqab negherebbe la libertà della donnapic.twitter.com/oSWccCYK7G — ? ? ? ? ? ? ? ? ? (@cmqgloria) September 20, 2021 Jo Squillo con il Niqab al GFVIP, l’intervento di Signorini e le polemiche “Ma come fanno a vivere così?”, si è domandata Jo Squillo rispondendo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Voleva denunciare la condizione delle donne afghane, indossando ilin prima serata davanti ai milioni di telespettatori che seguono il Grande Fratello. Ma il gesto di Joha provocato reazioni opposte, partendo proprio dalle parole di Alfonso, conduttore del reality di casa Mediaset. jovoleva battersi per una giusta causa ma sia lei e il conduttore non hanno fatto che alimentare questo pregiudizio bigotto secondo il quale ilnegherebbe la libertà della donnapic.twitter.com/oSWccCYK7G — ? ? ? ? ? ? ? ? ? (@cmqgloria) September 20, 2021 Jocon ilal, l’intervento die le polemiche “Ma come fanno a vivere così?”, si è domandata Jorispondendo ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - Libero_official : La 'provocazione culturale' di #JoSquillo: vestita con il #burqa in diretta, 'solidarietà alle sorelle di #Kabul'… - candygirl453455 : RT @IRONYC4: jo squillo con il niqab è soltanto fuori luogo, non è una regina, non è un’icona, è solo irrispettosa e non è altro che un ges… - patricia7619458 : RT @trash_italiano: Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a vivere… - overtheonlytrut : RT @trash_italiano: Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a vivere… -