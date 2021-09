Il Green pass divide la Lega. Ma ecco perché una scissione è improbabile (Di martedì 21 settembre 2021) Visioni diverse, opinioni contrastanti, ma anche l'esigenza di tenere unite le aspettative di un elettorato più ampio, articolato, di tipo nazionale. L'addio di Francesca Donato, l'europarlamentare no vax, riaccende i riflettori sulla Lega, un partito che negli ultimi anni non ha cambiato solo il nome, ma anche l'identità originaria. Con la trasformazione voluta da Salvini in partito a vocazione nazionale le radici sulle quali la vecchia Lega di Bossi si è retta per un ventennio non erano più sufficienti. Inoltre per un partito che ha sfiorato il 34 % alle elezioni europee del 2019, i temi strettamente Legati, per dirla col Senatur, all'identità padana sono retrocessi in secondo piano. Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 settembre 2021) Visioni diverse, opinioni contrastanti, ma anche l'esigenza di tenere unite le aspettative di un elettorato più ampio, articolato, di tipo nazionale. L'addio di Francesca Donato, l'europarlamentare no vax, riaccende i riflettori sulla, un partito che negli ultimi anni non ha cambiato solo il nome, ma anche l'identità originaria. Con la trasformazione voluta da Salvini in partito a vocazione nazionale le radici sulle quali la vecchiadi Bossi si è retta per un ventennio non erano più sufficienti. Inoltre per un partito che ha sfiorato il 34 % alle elezioni europee del 2019, i temi strettamenteti, per dirla col Senatur, all'identità padana sono retrocessi in secondo piano.

