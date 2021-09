Del Frate – Roma (Di mercoledì 22 settembre 2021) Del Frate Via degli Scipioni, 122 – 00192 Roma Tel. 06/3211612 Sito Internet: www.enotecadelFrate.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 15/20€, primi 13/18€, secondi 22/28€, dolci 8€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Enoteca tra la più belle e fornite della Capitale, Del Frate ha anche una proposta di ristorazione differenziata tra pranzo e cena: più immediata e semplice la prima, più complessa e velleitaria la seconda, dacché l’esibita ambizione di una cucina sofisticata, evidente dalla descrizione delle preparazioni presenti nel menù, dai prezzi certamente non leggeri e dalle materie prime gourmet, che però, poi, non trova corrispondenza nel piatto (da qui il calo di voto). Abbiamo infatti iniziato con un polpo accompagnato da gazpacho e insalatina di avocado e amaranto, dalla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) DelVia degli Scipioni, 122 – 00192Tel. 06/3211612 Sito Internet: www.enotecadel.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 15/20€, primi 13/18€, secondi 22/28€, dolci 8€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Enoteca tra la più belle e fornite della Capitale, Delha anche una proposta di ristorazione differenziata tra pranzo e cena: più immediata e semplice la prima, più complessa e velleitaria la seconda, dacché l’esibita ambizione di una cucina sofisticata, evidente dalla descrizione delle preparazioni presenti nel menù, dai prezzi certamente non leggeri e dalle materie prime gourmet, che però, poi, non trova corrispondenza nel piatto (da qui il calo di voto). Abbiamo infatti iniziato con un polpo accompagnato da gazpacho e insalatina di avocado e amaranto, dalla ...

Advertising

francescoassisi : Il racconto dell’evento che segnò la vita del Santo di Assisi - CoscienzaSp : ?? Nuovo Podcast! 'Emanuele, FRATE DEL RIFUGIO 1 parte 2' su @Spreaker - Laudantes : Smielata del socio @endriuco su Italiano e subito la sua squadra ribalta il parziale Mentalità fratè - trescogli : Presto arrivò la scomunica del Papa, che risultò poi essere un falso forgiato solo per distruggere il frate; ma non… - trescogli : Lorenzo il Magnifico lo ammonì più volte di non tenere sermoni del genere, ma il frate domenicano non lo ascoltò ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Del Frate Tornano i trekking urbani di "Artigianato & Aperitivo" a Prato ... talvolta scandalosi, talvolta tragici: la relazione tormentata tra il frate pittore Filippo Lippi ... Una guida esperta di 'Andare a Zonzo' accompagnerà i visitatori alla scoperta del quartiere, si ...

Dolianova: Sipario per la prima edizione della rassegna 'Teatri d'Estate' ...23 settembre tratterà 'Motti di spirito e argute risposte' con la lettura della vicenda di Frate ... con il piacere di raccontare, intuendo gli insegnamenti indiretti del Boccaccio, che possono ...

Il mistero del frate che già nel '300 conosceva l'America ilGiornale.it Mondadori presenta: "Il massacro del Monte Rainier" Il massacro del Monte Rainier è il nuovo libro di Max Brooks, edito da Mondadori. Un horror appassionante sull’illusione umana di aver domato le forze distruttive della natura grazie alla tecnologia.

L’Arc de Triomphe, il riscatto dopo gli assalti Migliaia di persone stazionano ogni giorno intorno all’Arc de Triomphe, nella parte alta degli Champs-Elysées, per ammirare (già dallo scorso fine settimana) il grandioso impacchettamento del più «naz ...

... talvolta scandalosi, talvolta tragici: la relazione tormentata tra ilpittore Filippo Lippi ... Una guida esperta di 'Andare a Zonzo' accompagnerà i visitatori alla scopertaquartiere, si ......23 settembre tratterà 'Motti di spirito e argute risposte' con la lettura della vicenda di... con il piacere di raccontare, intuendo gli insegnamenti indirettiBoccaccio, che possono ...Il massacro del Monte Rainier è il nuovo libro di Max Brooks, edito da Mondadori. Un horror appassionante sull’illusione umana di aver domato le forze distruttive della natura grazie alla tecnologia.Migliaia di persone stazionano ogni giorno intorno all’Arc de Triomphe, nella parte alta degli Champs-Elysées, per ammirare (già dallo scorso fine settimana) il grandioso impacchettamento del più «naz ...