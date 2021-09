Arrestato il fratellastro di Cassano: furto con scasso (Di martedì 21 settembre 2021) E’ stato Arrestato nelle ultime ore dai Carabinieri di Modugno (provincia di Bari), il fratellastro di Antonio Cassano, Giovanni. L’uomo è stato riconosciuto nelle immagini dell’impianto di videosorveglianza di un appartamento per via della sua bassa statura, motivo anche del soprannome “Giovanni u curt”. Giovanni Cassano è accusato di furto pluriaggravato e in più ha violato il regime di sorveglianza speciale e dovrà rispondere anche di possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente perché revocata. Il bottino della rapina, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 giugno, è di gioielli, Rolex e beni per circa 30mila euro. Questa mattina all’alba, quando è stato rintracciato dai Carabinieri nella sua abitazione, lo hanno trovato in possesso di un telefonino, in ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) E’ statonelle ultime ore dai Carabinieri di Modugno (provincia di Bari), ildi Antonio, Giovanni. L’uomo è stato riconosciuto nelle immagini dell’impianto di videosorveglianza di un appartamento per via della sua bassa statura, motivo anche del soprannome “Giovanni u curt”. Giovanniè accusato dipluriaggravato e in più ha violato il regime di sorveglianza speciale e dovrà rispondere anche di possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente perché revocata. Il bottino della rapina, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 giugno, è di gioielli, Rolex e beni per circa 30mila euro. Questa mattina all’alba, quando è stato rintracciato dai Carabinieri nella sua abitazione, lo hanno trovato in possesso di un telefonino, in ...

