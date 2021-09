Venom 2, Tom Hardy sul possibile crossover con Spider-Man: "Ci penso sempre" (Di lunedì 20 settembre 2021) Tom Hardy e Andy Serkis hanno parlato del possibile crossover tra Venom 2 e Spider-Man, sottolineando che potrebbe avvenire presto. Un crossover tra Venom e Spider-Man potrebbe essere realizzato a breve, almeno secondo quanto dichiarato da Tom Hardy. L'interprete di Eddie Brock, già nell'aprile 2020, aveva condiviso un post, eliminato molto rapidamente, in cui si mostravano i due personaggi della Marvel insieme. Durante la promozione di Venom - La furia di Carnage, Tom Hardy ha dichiarato a ComicBook: "Ovviamente ci pensiamo sempre. Guardate quella foto! Quelle sono le gambette di Spidey che escono dai denti di Venom ed è... Realmente specifico". L'attore ha però ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 settembre 2021) Tome Andy Serkis hanno parlato deltra2 e-Man, sottolineando che potrebbe avvenire presto. Untra-Man potrebbe essere realizzato a breve, almeno secondo quanto dichiarato da Tom. L'interprete di Eddie Brock, già nell'aprile 2020, aveva condiviso un post, eliminato molto rapidamente, in cui si mostravano i due personaggi della Marvel insieme. Durante la promozione di- La furia di Carnage, Tomha dichiarato a ComicBook: "Ovviamente ci pensiamo. Guardate quella foto! Quelle sono le gambette di Spidey che escono dai denti died è... Realmente specifico". L'attore ha però ...

