Tutti gli speaker dell'Italian Tech Week (Di lunedì 20 settembre 2021) Artisti, imprenditori, sportivi, visionari: ecco le storie dei protagonisti di questa edizione della Tech conference che si terrà a Torino il 23 e il 24 settembre Leggi su repubblica (Di lunedì 20 settembre 2021) Artisti, imprenditori, sportivi, visionari: ecco le storie dei protagonisti di questa edizioneconference che si terrà a Torino il 23 e il 24 settembre

Advertising

borghi_claudio : Messaggio a tutti gli insegnanti. Smettete di chiedere ai ragazzi se sono vaccinati, grazie. - lauraboldrini : Era ora! L'obbligo del #greenpass esteso a tutti i luoghi della Camera. Una decisione saggia per la salute di chi… - Coninews : “Avete raggiunto traguardi sportivi di altissimo prestigio e avete emozionato tutti gli italiani. Il nostro Paese s… - DebiruS : @sipjezzy Le auto che si scansano tutte per farlo centrare in pieno sembrano gli impiegati dell'INPS quando l'Onore… - info_longo : RT @etherea_etherea: In ospedale NON fanno entrare i vaxxinati con greenpass: pretendono da tutti il tampone. I medici e i paramedici gli… -