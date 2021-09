Trianon Viviani | il Comune di Napoli non concede piazza Plebiscito per “Viviani per strada”

napolicittametr : Metronapoli - Viviani per strada: spettacoli teatrali al Teatro Trianon a Napoli - NapoliDaVivere : Viviani per strada: spettacoli teatrali al Teatro Trianon a Napoli - cronista73 : Trianon, il Comune vieta piazza del Plebiscito: «Viviani è stato sfrattato» - cronista73 : Trianon, il Comune vieta piazza del Plebiscito: «Viviani è stato sfrattato» - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Viviani, vietato lo spettacolo al Plebiscito -

Ultime Notizie dalla rete : Trianon Viviani

Il Comune dice no ae ale vieta piazza del Plebiscito al "teatro". Una decisione arrivata in extremis e che stravolge il progetto. In una nota ilspiega: "'per strada' non si terrà più in ...Dopo più di un mese di trattative, la doccia fredda da parte del Comune di Napoli: piazza del Plebiscito non sarà concessa per effettuare il secondo capitolo del progetto del, curato e diretto da Nello Mascia, dal 25 al 29 settembre prossimi. Lo spettacolo si terrà comunque I vertici della fondazione teatrale per salvare la produzione, a pochi giorni dalla '...Il Comune dice no a Viviani e al Trianon e vieta piazza del Plebiscito al «teatro». Una decisione arrivata in extremis e che stravolge il progetto. In una nota il Trianon spiega: «”Viviani per strada” ...Dopo più di un mese di trattative, la doccia fredda da parte del Comune di Napoli: piazza del Plebiscito non sarà concessa per effettuare il secondo capitolo del progetto del Trianon Viviani, curato e ...