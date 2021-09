Scuola | Mattarella | ' Con i vaccini mai più chiusure'

(Di lunedì 20 settembre 2021) inaugurazione dellanno scolastico 20 settembre 2021 18:52 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Sarà un anno speciale, un anno scolastico', dice. 'Ladeve saper curare le eccellenze, che tanto possono dare alla società, ma per farle sorgere serve aprire a tutti l'accesso alla ...Accesso alla cultura sia aperto a tutti "Ladeve saper curare le eccellenze, che tanto possono dare alla società - ha detto- ma per farle sorgere serve aprire a tutti l'accesso ...Si è tenuta all'istituto omnicompresivo cittadino di Pizzo Calabro l'annuale cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza del capo dello Stato e del ministro dell'Istruzione Patrizio ...Pizzo calabro (Vv), 20 set. "La scuola è ossigeno per la società, il suo funzionamento è specchio di quello del Paese. Abbiamo una scuola di valore grazie alla ...