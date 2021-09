MotoGP, Jarvis: “Piena fiducia in Morbidelli. Dovizioso? Porterà molta esperienza” (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel Gran Premio di San Marino 2021 di MotoGP ci sono stati due grandi ritorno in pista, quelli di Franco Morbidelli in sella alla Yamaha ufficiale e di Andrea Dovizioso con la Petronas. Il manager della casa giapponese, Lin Jarvis, dopo la gara di Misano, ha parlato dei due piloti italiani al sito ufficiale della MotoGP: “Finalmente siamo tornati ad avere quattro piloti a tempo pieno tutti sotto contratto, siamo passati attraverso alcune fasi ‘tempestose’. Morbidelli ora è tornato, anche se rientrare in MotoGP dopo una lunga pausa ed essere subito veloci non è così semplice. Siamo molto felici di quello che ha fatto in questo weekend e abbiamo Piena fiducia in lui anche per il 2022 e 2023. Siamo molto felici di avere Franco con noi”. ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel Gran Premio di San Marino 2021 dici sono stati due grandi ritorno in pista, quelli di Francoin sella alla Yamaha ufficiale e di Andreacon la Petronas. Il manager della casa giapponese, Lin, dopo la gara di Misano, ha parlato dei due piloti italiani al sito ufficiale della: “Finalmente siamo tornati ad avere quattro piloti a tempo pieno tutti sotto contratto, siamo passati attraverso alcune fasi ‘tempestose’.ora è tornato, anche se rientrare indopo una lunga pausa ed essere subito veloci non è così semplice. Siamo molto felici di quello che ha fatto in questo weekend e abbiamoin lui anche per il 2022 e 2023. Siamo molto felici di avere Franco con noi”. ...

Advertising

automotorinews : ??? #MotoGP, Lin #Jarvis accoglie in #Yamaha #Morbidelli e #Dovizioso 'Siamo molto felici di avere Franco con noi.… - giornali_it : MotoGp, Jarvis: 'Stiamo discutendo sul quarto pilota. Tutto definito per Misano 2' #20settembre #QuotidianiSportivi… - infoitsport : MotoGP / Jarvis: “Fiducia in Morbidelli, Dovizioso porta esperienza” - STnews365 : Yamaha, Jarvis sui nuovi arrivati: “Ho fiducia in Morbidelli, Dovi porta esperienza” Il manager britannico ha detto… - FormulaPassion : #MotoGP | Lin #Jarvis ha commentato le nuove line-up dei team di Iwata -