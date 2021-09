Messaggero | Verona-Roma | ululati razzisti contro Abraham dalla curva gialloblu

Advertising

napolista : “Si sono sentiti più volte nel primo tempo. Niente di esagerato, ma i buu si sono sentiti. Meno nella ripresa”.… - forzaroma : Ahi Roma, Verona è ancora indigesta #ASRoma #SerieA #VeronaRoma #20settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggero Verona

Commenta per primo A ferire Abraham, ieri nella trasferta a, i soliti odiosi ululati che partono dalla curva gialloblu . Si sono sentiti più volte nel ... Lo riporta oggi ilLa Roma perde ancora al Bentegodi contro ilil 19 settembre, scrive Ugo Trani su Il. L'anno scorso per la verità finì 0 - 0 (il ko poi a tavolino). Stavolta è peggio: evapora il primato . A ferire Abraham, invece, i soliti ...Il viaggio in Veneto risulta alla fine inutile, ma sicuramente servirà per non ripetere gli stessi errori Il Messaggero: 'Primo stop per la Roma: a fare la differenza sono le alternative ai titolari'.LA REPUBBLICA (F. VANNI). Rui Patricio 6,5; Karsdorp 5, Mancini 5, Ibanez 6, Calafiori 5,5; Cristante 5,5, Veretout 5,5, Zaniolo 6, Pellegrini 7, Shomurodov 5; Abraham 5,5. IL MESSAGGERO (B. SACCÀ). R ...