Massimo Boldi a DM: «Striscia la Notizia l’ho inventata io. Oggi è noiosa, stupida e sciocca ma per Mediaset è un bancomat» (Di lunedì 20 settembre 2021) Massimo Boldi Massimo Boldi ci scherza sopra, come suo solito. Ma un po’ se l’è legata al dito. “Striscia la Notizia l’ho inventata io, dieci anni prima che la facesse Ricci“, sostiene il popolare comico, rivendicando la paternità del tv satirico di Canale5. A distanza di un trentennio dall’esordio in tv del longevo programma, Cipollino ancora ci pensa. “Sono ormai vent’anni e più che ne parliamo. Con Antonio ci siamo fatti delle risate su questo. Se volevo fare casino, lo dovevo fare prima. Ma basta ripercorrere la mia carriera per scoprire che quell’idea la ebbi ben prima Antonio facesse Striscia. Il telegiornale di Cipollino è stato un successo“ ribadisce Boldi, da noi contattato sull’argomento del quale aveva ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 settembre 2021)ci scherza sopra, come suo solito. Ma un po’ se l’è legata al dito. “laio, dieci anni prima che la facesse Ricci“, sostiene il popolare comico, rivendicando la paternità del tv satirico di Canale5. A distanza di un trentennio dall’esordio in tv del longevo programma, Cipollino ancora ci pensa. “Sono ormai vent’anni e più che ne parliamo. Con Antonio ci siamo fatti delle risate su questo. Se volevo fare casino, lo dovevo fare prima. Ma basta ripercorrere la mia carriera per scoprire che quell’idea la ebbi ben prima Antonio facesse. Il telegiornale di Cipollino è stato un successo“ ribadisce, da noi contattato sull’argomento del quale aveva ...

