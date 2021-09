Bimbo morto a Napoli | convalidato fermo del domestico

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il gip Valentina Gallo hailemesso nei confronti di Mariano Cannio, il 38enne ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio del piccolo Samuele, ildi 3 annivenerdì scorso dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via Foria, nel centro di. Cannio, difeso dall’avvocato Mariassunta Zotti, è stato ascoltato questa mattina dal gip nel corso di un’udienza durata circa un’ora e mezza, alla presenza dei pm Aprea e Marra. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un nuovo colpo di scena nel caso di Samuele Gargiulo ,di 4 anni che èdopo una caduta dal balcone dal 3° piano: è stato scoperto nelle ultime ore un video choc sul profilo TikTok di ...Il gip Valentina Gallo ha convalidato il fermo emesso nei confronti di Mariano Cannio, il 38enne ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del piccolo Samuele, ildi 3 annivenerdì scorso dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via Foria, nel centro di Napoli. Cannio, difeso dall'avvocato Mariassunta Zotti, è stato ascoltato questa ...Il gip Valentina Gallo ha convalidato il fermo emesso nei confronti di Mariano Cannio, il 38enne ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del piccolo Samuel ...Aveva il piccolo Samuele tra le braccia quando è uscito fuori al balcone. 'Sono uscito fuori al balcone, avendo sempre il piccolo in braccio, e appena uscito in prossimità della ringhiera ho avuto un ...