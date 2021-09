Ariaferma 2021 | Un microcosmo di uomini

(Di lunedì 20 settembre 2021)Titolo originale:Anno:Paese: Italia, Svizzera Genere: drammatico Produzione: Tempesta, Rai Cinema, Amka Film Productions Distribuzione: Vision Distribution Durata: 117 minuti Regia: Leonardo Di Costanzo Sceneggiatura: Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella Fotografia: Luca Bigazzi Montaggio: Carlotta Cristiani Attori: Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi, Leonardo Capuano, Antonio Buil Pueyo, Giovanni Vastarella, Francesca Ventriglia Trailer del filmProiettato in anteprima mondiale il 4 settembre presso la Sala Perla come film fuori concorso al Festival di Veneziaè stato visibile dal 5 al ...

Advertising

occhiocine : Di Costanzo con Ariaferma vuole mostrare al pubblico una società senza preconcetti in cui un agente carcerario può… - removies_off : Ariaferma, di Leonardo Di Costanzo (2021) - RBcasting : Fuoricinema, il tema è 'i 5 sensi'. Dal 16 al 19 settembre sesta edizione a Milano: maratona non stop di incontri c… - InGenereCinema : Su #InGenereCinema la recensione di Giulio Golfieri di #ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo. Dalla Mostra del Cinema… - CaterinaChinnic : RT @davidedionisi_: #12settembre I CELLANTI @Rvaticanaitalia #Venezia Proiezione “Ariaferma” #BiennaleCinema2021 nel #carcere femminile @Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariaferma 2021

... mentre il Lido lodava Qui rido io di Mario Martone e i nostri interpreti eccellenti, specialmente la coppia Toni Servillo - Silvio Orlando in, sorpresa fuori concorso, e Elio Germano in ...... reduce da Venezia dove ha firmato la sceneggiatura di "" con Leonardo di Costanzo e Bruno ... Il corso si terrà da ottobrea settembre 2022, a Bobbio e Piacenza. " Il produttore ...L’attore e regista ha ripercorso la sua carriera: «De Filippo mi prese come comparsa, sin da bambino guardo un film al giorno» ...Il programma di oggi si accende alle 18 con il dialogo di Paolo Baldini con l’attore Vincenzo Salemme e Paolo Baldini. Mezzora dopo il palco è invece di Marco Bellocchio intervistato da Paolo Mereghet ...