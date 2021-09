Adani su Vlahovic: “non resterà, lo vedo via da Firenze in un anno” (Di lunedì 20 settembre 2021) Lele Adani ha detto la sua su Dusan Vlahovic: “E’ un vero trascinatore. A Bergamo lo è stato alla grande e la Viola è tornata a Firenze con i tre punti. Non so ancora dire se può essere un centravanti top in una big per 10 anni. Ma sono sicuro che Vlahovic non è uno a cui si può dare limiti: ha la cattiveria di chi migliora di continuo. Il suo problema può essere peccare di esuberanza, voler fare troppo”. E risponde così sul futuro di Dusan: “A lungo alla Fiorentina? Sincero? No. Per me tra un anno sarà altrove”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 settembre 2021) Leleha detto la sua su Dusan: “E’ un vero trascinatore. A Bergamo lo è stato alla grande e la Viola è tornata acon i tre punti. Non so ancora dire se può essere un centravanti top in una big per 10 anni. Ma sono sicuro chenon è uno a cui si può dare limiti: ha la cattiveria di chi migliora di continuo. Il suo problema può essere peccare di esuberanza, voler fare troppo”. E risponde così sul futuro di Dusan: “A lungo alla Fiorentina? Sincero? No. Per me tra unsarà altrove”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

