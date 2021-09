“Ma come fai?!”. Tu sì que vales, Maria De Filippi fa uno ‘scherzo’ a Giulia Stabile: “Adesso balli con lui” (Di domenica 19 settembre 2021) Che grandiosa puntata quella del 18 settembre di Tu Si Que Vale. Tra le tante esibizioni, gli scherzi divertenti a Sabrina Ferilli e Gianmarco Tamberi super ospite della serata, sembra Mediaset abbia fatto filotto. Ma anche un’altra stella ha brillato durante la puntata. Parliamo di Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione di Amici che quest’anno è entrata nel team dello show. E proprio Giulia, durante la performance di Sadeck, geniale coreografo e ballerino francese 32enne, fa qualcosa di totalmente inaspettato. Il ballerino si esibisce con ‘Geometria Variabile’, accompagnato da 40 ragazze con un balletto ‘chirurgico’. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Che grandiosa puntata quella del 18 settembre di Tu Si Que Vale. Tra le tante esibizioni, gli scherzi divertenti a Sabrina Ferilli e Gianmarco Tamberi super ospite della serata, sembra Mediaset abbia fatto filotto. Ma anche un’altra stella ha brillato durante la puntata. Parliamo di, vincitrice della scorsa edizione di Amici che quest’anno è entrata nel team dello show. E proprio, durante la performance di Sadeck, geniale coreografo e ballerino francese 32enne, fa qualcosa di totalmente inaspettato. Il ballerino si esibisce con ‘Geometria Variabile’, accompagnato da 40 ragazze con un balletto ‘chirurgico’. Il ...

