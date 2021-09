Doppi turni con 100 minuti di slittamento degli ingressi a scuola: i sindacati in Puglia protestano (Di domenica 19 settembre 2021) In Puglia i sindacati di FLC-Cgil, CISL scuola, UIL scuola, SNALS Confsal e Gilda, hanno inviato, come da intese raggiunte nella riunione tenutasi a margine del sit-in di protesta del 17 settembre u.s., la richiesta di allargamento al prefetto di Bari del tavolo regionale sulla ripartenza, già convocato per martedì 21 settembre p.v. o, in ogni caso, di una riunione cui partecipino tutti gli attori coinvolti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 settembre 2021) Indi FLC-Cgil, CISL, UIL, SNALS Confsal e Gilda, hanno inviato, come da intese raggiunte nella riunione tenutasi a margine del sit-in di protesta del 17 settembre u.s., la richiesta di allargamento al prefetto di Bari del tavolo regionale sulla ripartenza, già convocato per martedì 21 settembre p.v. o, in ogni caso, di una riunione cui partecipino tutti gli attori coinvolti. L'articolo .

