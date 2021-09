Aka7even e Alice De Bortoli | è davvero amore?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 settembre 2021) Va in onda oggi Amici, alle 14:00 su Canale 5. Tra gli ospiti l’ex concorrente, al secolo Luca Marzano. Durante il talent aveva una storia con la collega Martina, che a quanto pare sarebbe finita. Lui ha affermato di non essere impegnato attualmente. Eppure,Desarebbero stati avvistati insieme più volte. Inizialmente il cantante di Amici aveva una storia con Martina Miliddi. I due sembravano essere molto affiatati, ma la storia sarebbe finita. Anche perché c’era un triangolo tra i due cantanti, e Raffaele. In ogni caso, la storia sembrerebbe finita da un bel po’, tanto che all’inizio ...