Sicilia e Sardegna rischiano di tornare in zona gialla già a fine agosto (Di lunedì 9 agosto 2021) Con il decreto dello scorso 23 luglio sono cambiati i parametri che stabiliscono quando le Regioni finiscono in una zona con maggiori restrizioni. Le tre condizioni che consentono di stare in zona bianca sono: positivi sotto quota 50 ogni centomila abitanti, posti letto occupati in terapia intensiva sotto il 10 per cento, posti letto occupati nei reparti ospedalieri sotto il 15 per cento. Ebbene, oggi 14 Regioni su 21 hanno già sforato uno dei parametri appena citati: quello dell’incidenza dei casi ogni centomila abitanti. La pressione sugli ospedali è sotto controllo grazie alla vaccinazione. Ma a preoccupare sono Sicilia e ... Leggi su tpi (Di lunedì 9 agosto 2021) Con il decreto dello scorso 23 luglio sono cambiati i parametri che stabiliscono quando le Regioni finiscono in unacon maggiori restrizioni. Le tre condizioni che consentono di stare inbianca sono: positivi sotto quota 50 ogni centomila abitanti, posti letto occupati in terapia intensiva sotto il 10 per cento, posti letto occupati nei reparti ospedalieri sotto il 15 per cento. Ebbene, oggi 14 Regioni su 21 hanno già sforato uno dei parametri appena citati: quello dell’incidenza dei casi ogni centomila abitanti. La pressione sugli ospedali è sotto controllo grazie alla vaccinazione. Ma a preoccupare sonoe ...

