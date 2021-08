“Poi detto da te…”. Scontro tra Flora Canto e Giacomo Urtis: prima il commento poi la ‘vendetta’ del chirurgo (Di lunedì 9 agosto 2021) Flora Canto non ha apprezzato molto “Battiti Live”, il programma musicale organizzato da Radio Norba in Puglia. La compagna di Enrico Brignano, ha infatti commentato la partecipazione di Giacomo Urtis al programma musicale “Battiti Live”, provocando la sua immediata reazione. Se non lo conoscete ve lo diciamo noi, Giacomo Urtis è il chirurgo delle star ed ex gieffino, ha preso parte al programma musicale “Battiti Live”, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. La sua presenza sul palco è stata commentata sul social, nelle stories, da Flora ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 agosto 2021)non ha apprezzato molto “Battiti Live”, il programma musicale organizzato da Radio Norba in Puglia. La compagna di Enrico Brignano, ha infatti commentato la partecipazione dial programma musicale “Battiti Live”, provocando la sua immediata reazione. Se non lo conoscete ve lo diciamo noi,è ildelle star ed ex gieffino, ha preso parte al programma musicale “Battiti Live”, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. La sua presenza sul palco è stata commentata sul social, nelle stories, da...

