Napoli in attesa del tesoretto: settimana decisiva, poi gli acquisti: Berge ed Emerson ancora possibili (Di lunedì 9 agosto 2021) Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con la settimana delle cessioni che apriranno le porte a qualche acquisto. La linea di Aurelio De Laurentiis è tracciata e ci sono deroghe. Il rigore finanziario, i conti in ordine vengono prima di tutto. L’Inter con la cessione di Lukaku imminente e quella possibile di Lautaro ha fatto capire che molti club sono costretti a vendere. Certo dal Napoli con tanti soldi accumulati negli anni ci si attenderebbe altro, ma la linea societaria è questa e bisogna prenderne atto. E allora per far partire il calciomercato in entrata bisogna attendere quello in uscita. Mercato Napoli: ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 agosto 2021) Il calciomercato delentra nel vivo con ladelle cessioni che apriranno le porte a qualche acquisto. La linea di Aurelio De Laurentiis è tracciata e ci sono deroghe. Il rigore finanziario, i conti in ordine vengono prima di tutto. L’Inter con la cessione di Lukaku imminente e quella possibile di Lautaro ha fatto capire che molti club sono costretti a vendere. Certo dalcon tanti soldi accumulati negli anni ci si attenderebbe altro, ma la linea societaria è questa e bisogna prenderne atto. E allora per far partire il calciomercato in entrata bisogna attendere quello in uscita. Mercato: ...

Advertising

Dalla_SerieA : Insigne, gol e assist per Elmas: il Napoli batte l'Ascoli - - SSCNapoli_FL : ?? | Accordo quasi raggiunto nei dettagli per Sebastiano Luperto, in attesa delle firme tra Empoli e Napoli. L’Empol… - LucaBosso93 : RT @TheNapoliZone: ????| #Luperto è ad un passo dal ritorno ad #Empoli: arriverà in prestito oneroso con alcuni bonus a favore del #Napoli. A… - infoitsalute : Napoli, Si Rivede Ghoulam: Spalletti Ci Prova In Attesa Di Novità Dal Mercato - LuigiLiccardo6 : RT @TheNapoliZone: ????| #Luperto è ad un passo dal ritorno ad #Empoli: arriverà in prestito oneroso con alcuni bonus a favore del #Napoli. A… -