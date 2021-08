Ex Carabiniere si toglie la vita in una stalla (Di lunedì 9 agosto 2021) Tragedia ieri pomeriggio a San Nicolò a Torino, in Contrada Piane Pozzo a Teramo. Un uomo di 58 anni, Carabiniere in congedo, si è tolto la vita impiccandosi in una stalla nei pressi della sua abitazione in cui viveva con la famiglia. Sono stati proprio i famigliari a trovare il corpo senza vita:L’uomo, Danilo Ragonici aveva prestato servizio nell’Arma in provincia di Ascoli Piceno ed era in congedo da 14 anni. Lascia moglie e due figli ai quali avrebbe lasciato un biglietto di addio. Sul posto i sanitari del 118. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 9 agosto 2021) Tragedia ieri pomeriggio a San Nicolò a Torino, in Contrada Piane Pozzo a Teramo. Un uomo di 58 anni,in congedo, si è tolto laimpiccandosi in unanei pressi della sua abitazione in cui viveva con la famiglia. Sono stati proprio i famigliari a trovare il corpo senza:L’uomo, Danilo Ragonici aveva prestato servizio nell’Arma in provincia di Ascoli Piceno ed era in congedo da 14 anni. Lascia moglie e due figli ai quali avrebbe lasciato un biglietto di addio. Sul posto i sanitari del 118. L'articolo proviene da Forze Armate News.

