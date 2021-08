Problemi al parcheggio? Ecco le soluzioni per pagarlo in un attimo senza carta o contanti

(Di domenica 8 agosto 2021) Da quando ilè stato messo a pagamento nella quasi totalità delle città italiane, per molte persone il pagamento è diventato un problema. Perché non si hanno mai le monetine necessarie, perché i parcometri non funzionano, perché non accettano le carte. Ma una soluzione a questo problema, esiste. Parcometro (Adobe Stock)Ci sono infatti delle applicazioni che consentono agli automobilisti di pagare ilbisogno di carte di credito, monete o, e addiritturanemmeno scendere dalla macchina. O magari, una volta scesi, se si è dimenticato di effettuare il pagamento, anche ...

Advertising

The__Musti : @_userv Ti capisco: A me nel 2021 hanno spaccato la macchina due volte. La prima incidente, ripaga l'assicurazione… - MauroPelizzoni2 : Fare il parlamentare significa vivere a Roma senza problemi di parcheggio né di affitto. Due mandati? Ma io mi barr… - marioricciard18 : RT @MassimoFaggioli: problemi di parcheggio? - DomIrigaray : RT @MassimoFaggioli: problemi di parcheggio? - MassimoFaggioli : problemi di parcheggio? -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi parcheggio

Computer Magazine

... maggiorisorgono in merito ad aree condominiali la cui titolarità sembra dubbia. Ad ... i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; le aree destinate anonché i ...In realtà trattandosi di un semplicegli inconvenienti sono molto più limitati rispetto ... potrebbero sorgereovviamente non prevedibili. L'opera in questione, in ogni modo, ...Annuncio vendita Peugeot 3008 1.6 VTi 120CV Tecno usata del 2010 a Ferrara nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Weekend da incubo: il rifacimento dei marciapiedi in piena estate e l’uso degli spazi esterni da parte dei locali hanno aggravato il problema ...