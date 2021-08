Mattarella “Tragedia Marcinelle lezione per Europa” (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Desidero rendere omaggio al sacrificio di 262 minatori, tra cui 136 italiani, che sessantacinque anni or sono persero la vita nella Tragedia di Marcinelle. Ricorre quest’anno anche il settantacinquesimo anniversario dalla stipula dell’Intesa Italo-Belga per l’approvvigionamento di carbone all’Italia distrutta dalla guerra. Dalle criticità di tale accordo, e da tragici eventi come quelli che si verificarono al Bois du Cazier, l’Europa ha appreso l’importante lezione di dover porre diritti e tutele al centro del processo di integrazione continentale”. Questo il messaggio del Presidente della Repubblica, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Desidero rendere omaggio al sacrificio di 262 minatori, tra cui 136 italiani, che sessantacinque anni or sono persero la vita nelladi. Ricorre quest’anno anche il settantacinquesimo anniversario dalla stipula dell’Intesa Italo-Belga per l’approvvigionamento di carbone all’Italia distrutta dalla guerra. Dalle criticità di tale accordo, e da tragici eventi come quelli che si verificarono al Bois du Cazier, l’ha appreso l’importantedi dover porre diritti e tutele al centro del processo di integrazione continentale”. Questo il messaggio del Presidente della Repubblica, ...

Advertising

AriannaAmbrosi0 : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 65° anniversario della tragedia di #Marcinelle: - sciudar : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 65° anniversario della tragedia di #Marcinelle: - gardenews : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 65° anniversario della tragedia di #Marcinelle: - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 65° anniversario della tragedia di #Marcinelle: - Italpress : Mattarella “Tragedia Marcinelle lezione per Europa” -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Tragedia Passione, sogni e sacrifici per vincere le nostre Olimpiadi Proprio mentre l'Italia cerca di rialzarsi dalla tragedia della pandemia, le vittorie che arrivano ... Il presidente della Repubblica Mattarella riceverà al Quirinale i nostri atleti per esprimere la ...

Benvenuto in Sardegna, presidente Mattarella ... Mattarella aveva rinunciato alla trasferta in terra sarda, mentre nei due anni precedenti le vacanze erano state rovinate dalla tragedia del ponte Morandi di Genova nel 2018 e dalla caduta del primo ...

Mattarella “Tragedia Marcinelle lezione per Europa” – Il Tempo Il Tempo Mattarella "Tragedia Marcinelle lezione per Europa" ROMA - "Desidero rendere omaggio al sacrificio di 262 minatori, tra cui 136 italiani, che sessantacinque anni or sono persero la vita nella tragedia di Marcinelle. Ricorre quest'anno anche il settanta ...

ANMIL si rivolge al Presidente Mattarella Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing' 06/08/2021: ANMIL si rivolge al Presidente Matt ...

Proprio mentre l'Italia cerca di rialzarsi dalladella pandemia, le vittorie che arrivano ... Il presidente della Repubblicariceverà al Quirinale i nostri atleti per esprimere la ......aveva rinunciato alla trasferta in terra sarda, mentre nei due anni precedenti le vacanze erano state rovinate dalladel ponte Morandi di Genova nel 2018 e dalla caduta del primo ...ROMA - "Desidero rendere omaggio al sacrificio di 262 minatori, tra cui 136 italiani, che sessantacinque anni or sono persero la vita nella tragedia di Marcinelle. Ricorre quest'anno anche il settanta ...Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing' 06/08/2021: ANMIL si rivolge al Presidente Matt ...