LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Balsamo in difficoltà dopo una caduta. Tocca alla Corsa a Punti (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.12 Questa è la situazione della classifica dell’Omniu a una prova dalla fine: Valente 110 Punti, Kajihara 108, Stenberg 94, Dideriksen 92, Wild 90, Martins 88, Copponi 80. Balsamo è quindicesima a quota 50. 5.09 E ora si chiuderà l’Olimpiade con l’ultima prova dell’Omnium, la Corsa a Punti. 5.06 Argento Awang, bronzo Lavreysen. 5.05 INCREDIBILE COLPACCIO DI JASON KENNY NEL KEIRIN! E’ partito dopo lo sparo e ha messo tutti nel sacco. La fagianata del britannico! Settimo oro olimpico della sua carriera. 5.03 ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.12 Questa è la situazione della classifica dell’Omniu a una prova dfine: Valente 110, Kajihara 108, Stenberg 94, Dideriksen 92, Wild 90, Martins 88, Copponi 80.è quindicesima a quota 50. 5.09 E ora si chiuderà l’Olimpiade con l’ultima prova dell’Omnium, la. 5.06 Argento Awang, bronzo Lavreysen. 5.05 INCREDIBILE COLPACCIO DI JASON KENNY NEL KEIRIN! E’ partitolo sparo e ha messo tutti nel sacco. La fagianata del britannico! Settimo oro olimpico della sua carriera. 5.03 ...

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Elisa Balsamo caduta nello Scratch. E’ il momento della Tempo Ra… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la prima prova dell’Omnium ovvero lo Scratch. Elisa Balsa… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Balsamo cade nello Scratch! A Jennifer Valente la prima prova de… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Elisa Balsamo va a caccia di una medaglia nell’Omnium -… -