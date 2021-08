Inter, in Inghilterra sicuri: 'Accordo Tottenham - Inter per Lautaro' (Di domenica 8 agosto 2021) LONDRA (Inghilterra) - Un altro big sta per lasciare l'I nter . Ne sono convinti in Inghilterra , dove il 'Times' parla di un Accordo raggiunto tra Tottenham e nerazzurri per Lautaro Martinez . "... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021) LONDRA () - Un altro big sta per lasciare l'I nter . Ne sono convinti in, dove il 'Times' parla di unraggiunto trae nerazzurri perMartinez . "...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA - Clamoroso in casa Inter. Dall'Inghilterra danno per fatto il passaggio di Lautaro Martinez al Tottenham - tvdellosport : Stamattina in Inghilterra il nome di #Lautaro Martinez è stato accostato con insistenza al #Tottenham: in casa… - bernabeieliseo : RT @CorSport: #Inter, in Inghilterra sicuri: 'Accordo #Tottenham-#Inter per #Lautaro' ?? - Bubu_Inter : RT @CorSport: #Inter, in Inghilterra sicuri: 'Accordo #Tottenham-#Inter per #Lautaro' ?? - anto_occ : #Lautaro ad 85 milioni + magari qualche bonus viene impacchettato ed infilato nel primo aereo per l'Inghilterra. Gl… -