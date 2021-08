Incidente mortale a Gerenzago | perde la vita una donna di Lodi

Advertising

marcodimaio : Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Una strage che non accenna a rallentare, che questa volta vede vittima una l… - IdeawebTV : Incidente mortale a Cuneo: la vittima è un motociclista di Villafalletto - StaserasolounTG : RT @telecitynews24: ??INCIDENTE MORTALE A CRESCENTINO: LA VITTIMA AVEVA 39 ANNI?? - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??INCIDENTE MORTALE A CRESCENTINO: LA VITTIMA AVEVA 39 ANNI?? - DirettaSicilia : Antonio Iacono muore in un tragico incidente mortale, -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

Il tragicostradale è successo poco prima dell'una di oggi, domenica 8 agosto. Sul posto, oltre ai purtroppo inutili soccorsi sanitari dell'Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco e i ...CHIOGGIA -nella notte davanti all'ospedale di Chioggia, sulla rotonda: a perdere la vita un ragazzo di Vigonovo (Venezia) di 26 anni, Davide Cecchinato . Non è ancora chiara la dinamica del ...Questa notte intorno alle 3:45 si è verificato un incidente stradale mortale su via Emilia Romagna a Sassuolo. Un motociclista di 26 anni diFiorano modenese, a bordo del proprio motociclo, per cause i ...Infatti A.M. non è più in pericolo di vita e nel frattempo continuano le indagini per fare luce sulla dinamica del sinistro.