Fiorentina, l'amichevole col Montevarchi: viola ancora senza gol. Finale 0 - 0 (Di domenica 8 agosto 2021) Firenze, 8 agosto 2021 - Seconda amichevole consecutiva per la Fiorentina , stavolta contro il Montevarchi neopromosso in Lega Pro, e seconda gara senza realizzare gol. Non ne sono stati subìti, è ... Leggi su lanazione (Di domenica 8 agosto 2021) Firenze, 8 agosto 2021 - Secondaconsecutiva per la, stavolta contro ilneopromosso in Lega Pro, e seconda gararealizzare gol. Non ne sono stati subìti, è ...

Advertising

FantaMasterApp : 'Amichevole Fiorentina, 0-0 con il Montevarchi: Gonzalez in grande spolvero' - sportli26181512 : Fiorentina, 0-0 col Montevarchi nell’ultima amichevole. A Gonzalez manca solo il gol: Fiorentina ferma al palo. Que… - iachinismo : Amichevole alle 11 di mattina solo l'ACF Fiorentina di Firenze - calciotoscano : Nel primo tempo dell’amichevole di #calciotoscano 0-0 tra Fiorentina e Montevarchi ?? #FiorentinaMontevarchi - Fabius40884986 : La vs malafede sta nel fatto che se vincemo n amichevole Calma è solo n test Se la perdemo e finimo in 8 godete nel… -