Curcio “In arrivo temperature fino a 45°, massima attenzione a incendi” (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Paese nei prossimi giorni sarà interessato da temperature molto elevate, condizione che faciliterà la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio. A partire da oggi, domenica 8 agosto, le temperature subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45°C. “Sul fronte della lotta agli incendi boschivi abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche – ha detto il Capo Dipartimento, Fabrizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Paese nei prossimi giorni sarà interessato damolto elevate, condizione che faciliterà la propagazione diboschivi su tutto il territorio. A partire da oggi, domenica 8 agosto, lesubiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45°C. “Sul fronte della lotta agliboschivi abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche – ha detto il Capo Dipartimento, Fabrizio ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il gran #caldo in arrivo sull'Italia nei prossimi giorni potrebbe favorire gli #incendi in tutto il paese e dunqu… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il Paese nei prossimi giorni sarà interessato da temperature molto elevate, condizione che facil… - IlModeratoreWeb : In arrivo temperature fino a 45°, Curcio “Massima attenzione a incendi” - - Tele_Nicosia : In arrivo temperature fino a 45°, Curcio “Massima attenzione a incendi” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash In arrivo temperature fino a 45°, Curcio “Massima attenzione a incendi” -… -