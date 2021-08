Bethesda ha creato uno studio dedicato a remaster e remake secondo gli ultimi rumor

Leggi su eurogamer

(Di domenica 8 agosto 2021) Un nuovosta rapidamente prendendo piede online: il noto youtuber SkullziTV, specializzato in voci e indiscrezioni legate a, ha riportato che il team, ora di proprietà di Microsoft, avrebbeun nuovointerno, il cui scopo sarà quello di sviluppare esclusivamente. Questo team dovrebbe essere noto come Artifacts e dovrebbe servire a modernizzare i titoli più anzianotti della libreria, come Elder Scrolls, Fallout e non solo. SkullziTV sostiene di aver ricevuto queste informazioni da due fonti ...