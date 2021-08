Back 4 Blood: prestazioni dell’open beta migliorate grazie al DLSS (Di domenica 8 agosto 2021) La tecnologia DLSS di NVIDIA migliora incredibilmente le prestazioni della open beta di Back 4 Blood. La beta è ora disponibile in accesso anticipato fino al 9 agosto I fan dello storico Left 4 Dead potranno tornare a divertirsi con questo seguito spirituale. Back 4 Blood è infatti l’ultimo lavoro dello stesso studio di sviluppo, Turtle Rock Studios. Come anticipato, la open beta è ora in accesso anticipato fino al 9 agosto per chi ha preordinato il gioco, mentre dal 12 al 16 ritornerà in forma pubblica. La novità di quest’ultima ... Leggi su tuttotek (Di domenica 8 agosto 2021) La tecnologiadi NVIDIA migliora incredibilmente ledella opendi. Laè ora disponibile in accesso anticipato fino al 9 agosto I fan dello storico Left 4 Dead potranno tornare a divertirsi con questo seguito spirituale.è infatti l’ultimo lavoro dello stesso studio di sviluppo, Turtle Rock Studios. Come anticipato, la openè ora in accesso anticipato fino al 9 agosto per chi ha preordinato il gioco, mentre dal 12 al 16 ritornerà in forma pubblica. La novità di quest’ultima ...

